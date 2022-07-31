Украинские защитники уничтожили вражеские склады, технику и живую силу оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Украинские военные на южных рубежах защиты уничтожили живую силу врага, российские склады и технику оккупантов. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг", передает УНН.
Детали
Наша авиация нанесла шесть результативных ударов по врагу. Трижды атаковали парами штурмовиков опорные пункты и скопления вражеской силы и техники в Бериславском районе, трижды вертолетными парами – по опорным пунктам в Херсонском и Николаевском районах.
Выполняя огневые задачи, наши ракетно-артиллерийские подразделения также присоединились к сокращению сил и запасов врага.
Подтвержденные потери составляют 33 рашиста, 2 гаубицы "Мста-Б", реактивная система залпового огня "Град", противотанковый ракетный комплекс, 3 единицы бронированной и автомобильной техники, а также еще 2 склада боеприпасов в Бериславском районе.
Окончательные потери врага дознаются.
Напомним
За день, 30 июля, авиация врага 9 раз атаковала позиции ВСУ в Бериславском и Баштанском районах на Юге Украины.