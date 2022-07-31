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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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Авіація окупантів 9 разів атакувала позиції ЗСУ в Бериславському і Баштанському районах

Авіація окупантів 9 разів атакувала позиції ЗСУ в Бериславському і Баштанському районах

Київ • УНН

 • 218735 перегляди

КИЇВ. 31 липня. УНН. За день, 30 липня, авіація ворога 9 разів атакувала позиції ЗСУ в Бериславському і Баштанському районах на Півдні України. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", передає УНН.

Цитата

"9 разів ворожа авіація атакувала наші позиції гелікоптерами в Бериславському і Баштанському районах, на стиках областей. Втрат не допущено", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Також зазначається, що вдень ворог двома десятками залпів обстріляв важкою стволовою артилерією Велику Костромку. Зруйнований і згорілий приватний будинок. Людських втрат немає.

Ввечері знову обстріляно Миколаїв. Реактивними системами залпового вогню уражено відкриті поверхні околиці міста та берегову лінію річки в одному з мікрорайонів обласного центру. Без втрат.

Нагадаємо 

Російські загарбники різко збільшили корабельне угруповання, вочевидь намагаючись похизуватися своєю присутністю в день свого ж флоту.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Авіація ЗСУ знищила два ворожі склади боєприпасів і ротні опорні пункти окупантів

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