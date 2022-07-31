Авіація окупантів 9 разів атакувала позиції ЗСУ в Бериславському і Баштанському районах

Цитата

"9 разів ворожа авіація атакувала наші позиції гелікоптерами в Бериславському і Баштанському районах, на стиках областей. Втрат не допущено", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Також зазначається, що вдень ворог двома десятками залпів обстріляв важкою стволовою артилерією Велику Костромку. Зруйнований і згорілий приватний будинок. Людських втрат немає.

Ввечері знову обстріляно Миколаїв. Реактивними системами залпового вогню уражено відкриті поверхні околиці міста та берегову лінію річки в одному з мікрорайонів обласного центру. Без втрат.

Нагадаємо

Російські загарбники різко збільшили корабельне угруповання, вочевидь намагаючись похизуватися своєю присутністю в день свого ж флоту.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Авіація ЗСУ знищила два ворожі склади боєприпасів і ротні опорні пункти окупантів