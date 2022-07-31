ОК "Південь": ворог різко збільшив корабельне угруповання

Цитата

"Але ці 14 бойових кораблів маневрують у ракето безпечних районах вздовж узбережжя Криму в бік Анапи. На чергуванні і напоготові чотири ракетних та чотири десантних кораблі. 32 ракети "Калібр" споряджено в якості ракетної загрози з моря. Пам’ятайте про ракетну небезпеку з моря, з неба і з тимчасово окупованих територій, дослухайтеся до сигналів тривог, дійте вправно і швидко. Не дозволяйте ворогу маніпулювати вашою свідомістю і поширювати паніку, дотримуйтесь інформаційної гігієни. Довіряйте достовірним джерелам і силам оборони. Разом переможемо! Все буде Україна!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

В Білгород-Дністровському районі до узбережжя течією винесло якірну міну, яка була зірвана штормом і дрейфувала в кількох метрах від берега.