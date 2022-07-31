ОК "Південь": ворог різко збільшив корабельне угруповання
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Російські загарбники різко збільшили корабельне угруповання, вочевидь намагаючись похизуватися своєю присутністю в день свого ж флоту. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", передає УНН.
Цитата
"Але ці 14 бойових кораблів маневрують у ракето безпечних районах вздовж узбережжя Криму в бік Анапи. На чергуванні і напоготові чотири ракетних та чотири десантних кораблі. 32 ракети "Калібр" споряджено в якості ракетної загрози з моря. Пам’ятайте про ракетну небезпеку з моря, з неба і з тимчасово окупованих територій, дослухайтеся до сигналів тривог, дійте вправно і швидко. Не дозволяйте ворогу маніпулювати вашою свідомістю і поширювати паніку, дотримуйтесь інформаційної гігієни. Довіряйте достовірним джерелам і силам оборони. Разом переможемо! Все буде Україна!", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
В Білгород-Дністровському районі до узбережжя течією винесло якірну міну, яка була зірвана штормом і дрейфувала в кількох метрах від берега.