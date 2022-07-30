В Білгород-Дністровському районі до узбережжя винесло якірну міну

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Сили оборони підірвали вибухонебезпечний предмет у воді.

"Зауважимо, відвідування узбережжя та використання прибережних вод небезпечне! Саме тому, в рамках правового режиму воєнного стану, проголошено відповідні обмеження. Не нехтуйте власною безпекою. Бережіть себе - збережемо й Україну!", - йдеться в повідомленні.

Додамо

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляла, що з початку літа в українських водоймах загинуло 175 осіб, серед них 22 дитини.

Нагадаємо

На Миколаївщині двоє людей підірвалися на міні під час купання у Коблево, що заборонено адміністративною владою.