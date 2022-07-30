В Білгород-Дністровському районі до узбережжя винесло якірну міну
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. В Білгород-Дністровському районі до узбережжя течією винесло якірну міну, яка була зірвана штормом і дрейфувала в кількох метрах від берега. Про це повідомили в Одеській міській раді, пише УНН.
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Сили оборони підірвали вибухонебезпечний предмет у воді.
"Зауважимо, відвідування узбережжя та використання прибережних вод небезпечне! Саме тому, в рамках правового режиму воєнного стану, проголошено відповідні обмеження. Не нехтуйте власною безпекою. Бережіть себе - збережемо й Україну!", - йдеться в повідомленні.
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