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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 34365 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 80462 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 120569 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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1 квітня, 11:39 • 172054 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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1 квітня, 10:23 • 169468 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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1 квітня, 10:07 • 169740 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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1 квітня, 09:22 • 147310 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 115276 перегляди

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1 квітня, 07:46 • 108498 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 307618 перегляди

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В Білгород-Дністровському районі до узбережжя винесло якірну міну

В Білгород-Дністровському районі до узбережжя винесло якірну міну

Київ • УНН

 • 132007 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. В Білгород-Дністровському районі до узбережжя течією винесло якірну міну, яка була зірвана штормом і дрейфувала в кількох метрах від берега. Про це повідомили в Одеській міській раді, пише УНН.

Деталі

Сили оборони підірвали вибухонебезпечний предмет у воді.

"Зауважимо, відвідування узбережжя та використання прибережних вод небезпечне! Саме тому, в рамках правового режиму воєнного стану, проголошено відповідні обмеження. Не нехтуйте власною безпекою. Бережіть себе - збережемо й Україну!", - йдеться в повідомленні.

Додамо 

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляла, що з початку літа в українських водоймах загинуло 175 осіб, серед них 22 дитини.

Нагадаємо

На Миколаївщині двоє людей підірвалися на міні під час купання у Коблево, що заборонено адміністративною владою.

Українські Національні Новини

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