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Двоє людей підірвалися на міні під час купання у Коблево

Двоє людей підірвалися на міні під час купання у Коблево

Київ • УНН

 • 168428 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. На Миколаївщині двоє людей підірвалися на міні під час купання у Коблево, що заборонено адміністративною владою. Про це у своєму Телеграмі повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.

Цитата

“Повторюю, якщо заборонено – значить є причини. 2 людини підірвалися на міні в Коблево, купаючись при забороні”, – написав він.

Додамо

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич повідомив, що пляжі та місця відпочинку на прибережних зонах у Миколаєві під час воєнного стану будуть закриті для відвідувачів.

Також на період дії військового стану заборонено використовувати плавучі засоби, встановлювати водні атракціони, облаштовувати місця для водних видів спорту чи фізкультурно-оздоровчих занять.

Нагадаємо

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляла, що з початку літа в українських водоймах загинуло 175 осіб, серед них 22 дитини.

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