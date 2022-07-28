Двоє людей підірвалися на міні під час купання у Коблево

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“Повторюю, якщо заборонено – значить є причини. 2 людини підірвалися на міні в Коблево, купаючись при забороні”, – написав він.

Додамо

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич повідомив, що пляжі та місця відпочинку на прибережних зонах у Миколаєві під час воєнного стану будуть закриті для відвідувачів.

Також на період дії військового стану заборонено використовувати плавучі засоби, встановлювати водні атракціони, облаштовувати місця для водних видів спорту чи фізкультурно-оздоровчих занять.

Нагадаємо

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляла, що з початку літа в українських водоймах загинуло 175 осіб, серед них 22 дитини.