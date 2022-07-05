С начала лета в украинских водоемах погибли 175 человек, среди них 22 ребенка – ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. С начала лета в украинских водоемах погибли 175 человек, среди них 22 ребенка. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
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"С начала лета на водоемах страны погибло 175 человек, из них – 22 ребенка. Только за прошедшие сутки вода унесла жизни 9 человек, среди которых 2 – дети", - говорится в сообщении.
Детали
В ГСЧС напомнили украинцам о правилах безопасности во время отдыха на водоемах:
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- купаться необходимо только в специально отведенных для этого местах;
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- не заходите в воду пьяными и не ныряйте на мелководье или в незнакомых местах;
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- не заплывайте далеко от берега и не оставляйте детей без присмотра вблизи водоемов;
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- не пренебрегайте запретами органов местного самоуправления по купанию в водоемах, которые могут быть загрязнены взрывоопасными предметами в результате вражеских обстрелов.
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Дополнение
За первые восемь дней лета на украинских водоемах погибло 28 человек, среди них – пятеро детей.