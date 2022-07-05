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С начала лета в украинских водоемах погибли 175 человек, среди них 22 ребенка – ГСЧС

С начала лета в украинских водоемах погибли 175 человек, среди них 22 ребенка – ГСЧС

Киев • УНН

 • 117205 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. С начала лета в украинских водоемах погибли 175 человек, среди них 22 ребенка. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Цитата

"С начала лета на водоемах страны погибло 175 человек, из них – 22 ребенка. Только за прошедшие сутки вода унесла жизни 9 человек, среди которых 2 – дети", - говорится в сообщении.

Детали 

В ГСЧС напомнили украинцам о правилах безопасности во время отдыха на водоемах:

  • купаться необходимо только в специально отведенных для этого местах;
  • не заходите в воду пьяными и не ныряйте на мелководье или в незнакомых местах;
  • не заплывайте далеко от берега и не оставляйте детей без присмотра вблизи водоемов;
  • не пренебрегайте запретами органов местного самоуправления по купанию в водоемах, которые могут быть загрязнены взрывоопасными предметами в результате вражеских обстрелов.

Дополнение 

За первые восемь дней лета на украинских водоемах погибло 28 человек, среди них – пятеро детей. 

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