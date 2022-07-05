З початку літа в українських водоймах загинуло 175 людей, серед них 22 дитини – ДСНС

Цитата

"Від початку літа на водоймах країни загинуло 175 людей, з них – 22 дитини. Лише упродовж минулої доби вода забрала життя 9 осіб, серед яких 2 – діти", - ідеться у повідомленні.

Деталі

У ДСНС нагадали українцям про правила безпеки під час відпочинку на водоймах:



купатися необхідно тільки в спеціально відведених для цього місцях;



не заходьте у воду напідпитку та не пірнайте на мілководді або в незнайомих місцях;



не запливайте далеко від берега та не залишайте дітей без нагляду поблизу водойм;



не нехтуйте заборонами органів місцевого самоврядування щодо купання у водоймах, які можуть бути забруднені вибухонебезпечними предметами унаслідок ворожих обстрілів.



Доповнення

За перші вісім днів літа на українських водоймах загинуло 28 людей, серед них було п'ятеро дітей.