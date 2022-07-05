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З початку літа в українських водоймах загинуло 175 людей, серед них 22 дитини – ДСНС

З початку літа в українських водоймах загинуло 175 людей, серед них 22 дитини – ДСНС

Київ • УНН

 • 117205 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. З початку літа в українських водоймах загинуло 175 людей, серед них 22 дитини. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

Цитата

"Від початку літа на водоймах країни загинуло 175 людей, з них – 22 дитини. Лише упродовж минулої доби вода забрала життя 9 осіб, серед яких 2 – діти", - ідеться у повідомленні.

Деталі

У ДСНС нагадали українцям про правила безпеки під час відпочинку на водоймах:

  • купатися необхідно тільки в спеціально відведених для цього місцях;
  • не заходьте у воду напідпитку та не пірнайте на мілководді або в незнайомих місцях;
  • не запливайте далеко від берега та не залишайте дітей без нагляду поблизу водойм;
  • не нехтуйте заборонами органів місцевого самоврядування щодо купання у водоймах, які можуть бути забруднені вибухонебезпечними предметами унаслідок ворожих обстрілів.

Доповнення 

За перші вісім днів літа на українських водоймах загинуло 28 людей, серед них було п'ятеро дітей. 

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