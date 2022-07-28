Два человека подорвались на мине во время купания в Коблево

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“Повторяю, если запрещено - значит есть причины. 2 человека подорвались на мине в Коблево, купаясь при запрете”, – написал он.

Добавим

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что пляжи и места отдыха на прибрежных зонах в Николаеве во время военного положения будут закрыты для посетителей.

Также на период действия военного положения запрещено использовать плавучие средства, устанавливать водные аттракционы, обустраивать места для водных видов спорта или физкультурно-оздоровительных занятий.

Напомним

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщала, что с начала лета в украинских водоемах погибли 175 человек, среди них 22 ребенка.