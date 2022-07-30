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14 марта, 19:57 • 101655 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 116287 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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14 марта, 16:00 • 107027 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 137989 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 137916 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 112921 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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14 марта, 13:04 • 106562 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

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14 марта, 12:17 • 92858 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111426 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136840 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Белгород-Днестровском районе к побережью вынесло якорную мину

В Белгород-Днестровском районе к побережью вынесло якорную мину

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 июля. УНН. В Белгород-Днестровском районе к побережью течением вынесло якорную мину, которая была сорвана штормом и дрейфовала в нескольких метрах от берега. Об этом сообщили в Одесском городском совете, пишет УНН.

Детали

Силы обороны взорвали взрывоопасный предмет в воде.

"Заметим, посещение побережья и использование прибрежных вод опасно! Именно поэтому, в рамках правового режима военного положения, провозглашены соответствующие ограничения. Не пренебрегайте собственной безопасностью. Берегите себя – сохраним и Украину!", – говорится в сообщении.

Добавим 

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщала, что с начала лета в украинских водоемах погибло 175 человек, среди них 22 ребенка.

Напомним

В Николаевской области два человека подорвались на мине во время купания в Коблево, что запрещено административными властями.

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