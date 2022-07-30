В Белгород-Днестровском районе к побережью вынесло якорную мину

Детали

Силы обороны взорвали взрывоопасный предмет в воде.

"Заметим, посещение побережья и использование прибрежных вод опасно! Именно поэтому, в рамках правового режима военного положения, провозглашены соответствующие ограничения. Не пренебрегайте собственной безопасностью. Берегите себя – сохраним и Украину!", – говорится в сообщении.

Добавим

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщала, что с начала лета в украинских водоемах погибло 175 человек, среди них 22 ребенка.

Напомним

В Николаевской области два человека подорвались на мине во время купания в Коблево, что запрещено административными властями.