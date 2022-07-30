В Белгород-Днестровском районе к побережью вынесло якорную мину
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. В Белгород-Днестровском районе к побережью течением вынесло якорную мину, которая была сорвана штормом и дрейфовала в нескольких метрах от берега. Об этом сообщили в Одесском городском совете, пишет УНН.
Детали
Силы обороны взорвали взрывоопасный предмет в воде.
"Заметим, посещение побережья и использование прибрежных вод опасно! Именно поэтому, в рамках правового режима военного положения, провозглашены соответствующие ограничения. Не пренебрегайте собственной безопасностью. Берегите себя – сохраним и Украину!", – говорится в сообщении.
Добавим
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщала, что с начала лета в украинских водоемах погибло 175 человек, среди них 22 ребенка.
Напомним
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