ОК "Юг": враг резко увеличил корабельную группировку

Цитата

"Но эти 14 боевых кораблей маневрируют в ракето безопасных районах вдоль побережья Крыма в сторону Анапы. На дежурстве и изготовке четыре ракетных и четыре десантных корабля. 32 ракеты "Калибр" снаряжены в качестве ракетной угрозы с моря. Помните о ракетной опасности с моря, с неба и с временно оккупированных территорий, прислушивайтесь к сигналам тревог, действуйте умело и быстро. Не позволяйте врагу манипулировать вашим сознанием и распространять панику, соблюдайте информационную гигиену. Доверяйте достоверным источникам и силам обороны. Вместе победим! Все будет Украина!", – говорится в сообщении.

Напомним

В Белгород-Днестровском районе к побережью течением вынесло якорную мину, которая была сорвана штормом и дрейфовала в нескольких метрах от берега.