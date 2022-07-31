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14 марта, 19:57 • 98816 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 113466 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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14 марта, 16:00 • 105670 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 136807 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 137266 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 112600 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 106333 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

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14 марта, 12:17 • 92593 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111370 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136781 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ОК "Юг": враг резко увеличил корабельную группировку

ОК "Юг": враг резко увеличил корабельную группировку

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 июля. УНН. Российские захватчики резко увеличили корабельную группировку, очевидно пытаясь похвастаться своим присутствием в день своего же флота. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг", передает УНН.

Цитата

"Но эти 14 боевых кораблей маневрируют в ракето безопасных районах вдоль побережья Крыма в сторону Анапы. На дежурстве и изготовке четыре ракетных и четыре десантных корабля. 32 ракеты "Калибр" снаряжены в качестве ракетной угрозы с моря. Помните о ракетной опасности с моря, с неба и с временно оккупированных территорий, прислушивайтесь к сигналам тревог, действуйте умело и быстро. Не позволяйте врагу манипулировать вашим сознанием и распространять панику, соблюдайте информационную гигиену. Доверяйте достоверным источникам и силам обороны. Вместе победим! Все будет Украина!", – говорится в сообщении.

Напомним 

В Белгород-Днестровском районе к побережью течением вынесло якорную мину, которая была сорвана штормом и дрейфовала в нескольких метрах от берега.

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