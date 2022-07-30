Авіація ЗСУ знищила два ворожі склади боєприпасів і ротні опорні пункти окупантів

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"30 липня штурмова авіація Повітряних Сил добряче "віддячила" окупантам. На кількох стратегічних напрямках завдано потужних авіаударів із застосуванням різного ракетно-бомбового озброєння, яке є у нас в наявності", - йдеться в повідомленні.

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Знищено два польових склади боєприпасів, два ротних опорних пункти, до двадцяти одиниць бойової броньованої техніки, десятки загарбників.

"Винищувальна авіація та зенітні ракетні війська Повітряних Сил Збройних Сил продовжують контролювати повітряний простір, підконтрольний Україні", - наголошують в командуванні.

30 липня зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил знищено чергову ціль – безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Також, на Ізюмщині, була бойова робота по винищувачу окупантів Су-30см, який, власне й атакував наші штурмовики Су-25.

"На жаль, збити винищувач рашистів не вдалося через велику відстань, втім завдяки цій бойовій роботі зенітників, Су-30 було відігнано, що дозволило нашій штурмовій авіації успішно завершити авіаційний удар і знищити окупантів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

На Донеччині січеславські десантники з ПЗРК "Ігла" збили броньований російський штурмовик Су-25.