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Авіація ЗСУ знищила два ворожі склади боєприпасів і ротні опорні пункти окупантів

Авіація ЗСУ знищила два ворожі склади боєприпасів і ротні опорні пункти окупантів

Київ • УНН

 • 216304 перегляди

КИЇВ. 31 липня. УНН. За добу українська авіація знищила два польових склади боєприпасів, два ротних опорних пункти і до 20 одиниць бойової броньованої техніки окупантів. Про це повідомляє УНН з посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ.

Цитата

"30 липня штурмова авіація Повітряних Сил добряче "віддячила" окупантам. На кількох стратегічних напрямках завдано потужних авіаударів із застосуванням різного ракетно-бомбового озброєння, яке є у нас в наявності", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Знищено два польових склади боєприпасів, два ротних опорних пункти, до двадцяти одиниць бойової броньованої техніки, десятки загарбників.

"Винищувальна авіація та зенітні ракетні війська Повітряних Сил Збройних Сил продовжують контролювати повітряний простір, підконтрольний Україні", - наголошують в командуванні.

30 липня зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил знищено чергову ціль – безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Також, на Ізюмщині, була бойова робота по винищувачу окупантів Су-30см, який, власне й атакував наші штурмовики Су-25.

"На жаль, збити винищувач рашистів не вдалося через велику відстань, втім завдяки цій бойовій роботі зенітників, Су-30 було відігнано, що дозволило нашій штурмовій авіації успішно завершити авіаційний удар і знищити окупантів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо 

На Донеччині січеславські десантники з ПЗРК "Ігла" збили броньований російський штурмовик Су-25.

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