Авиация ВСУ уничтожила два вражеских склада боеприпасов и ротные опорные пункты оккупантов

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"30 июля штурмовая авиация Воздушных Сил изрядно "отблагодарила" оккупантам. На нескольких стратегических направлениях нанесены мощные авиаудары с применением различного ракетно-бомбового вооружения, которое есть у нас в наличии", - говорится в сообщении.

Детали

Уничтожены два полевых склада боеприпасов, два ротных опорных пункта, до двадцати единиц боевой бронированной техники, десятки захватчиков.

"Истребительная авиация и зенитные ракетные войска Воздушных Сил Вооруженных Сил продолжают контролировать воздушное пространство, подконтрольное Украине", - отмечают в командовании.

30 июля зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил уничтожена очередная цель – беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Также, на Изюмщине, была боевая работа по истребителю оккупантов Су-30см, который, собственно и атаковал наши штурмовики Су-25.

"К сожалению, сбить истребитель рашистов не удалось из-за большого расстояния, впрочем благодаря этой боевой работе зенитчиков, Су-30 было отогнано, что позволило нашей штурмовой авиации успешно завершить авиационный удар и уничтожить оккупантов", - говорится в сообщении.

Напомним

В Донецкой области сечеславские десантники из ПЗРК "Игла" сбили бронированный российский штурмовик Су-25.