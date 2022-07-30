Авиация ВСУ уничтожила два вражеских склада боеприпасов и ротные опорные пункты оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. За сутки украинская авиация уничтожила два полевых состава боеприпасов, два ротных опорных пункта и до 20 единиц боевой бронированной техники оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ.
Цитата
"30 июля штурмовая авиация Воздушных Сил изрядно "отблагодарила" оккупантам. На нескольких стратегических направлениях нанесены мощные авиаудары с применением различного ракетно-бомбового вооружения, которое есть у нас в наличии", - говорится в сообщении.
Детали
Уничтожены два полевых склада боеприпасов, два ротных опорных пункта, до двадцати единиц боевой бронированной техники, десятки захватчиков.
"Истребительная авиация и зенитные ракетные войска Воздушных Сил Вооруженных Сил продолжают контролировать воздушное пространство, подконтрольное Украине", - отмечают в командовании.
30 июля зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил уничтожена очередная цель – беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня "Орлан-10".
Также, на Изюмщине, была боевая работа по истребителю оккупантов Су-30см, который, собственно и атаковал наши штурмовики Су-25.
"К сожалению, сбить истребитель рашистов не удалось из-за большого расстояния, впрочем благодаря этой боевой работе зенитчиков, Су-30 было отогнано, что позволило нашей штурмовой авиации успешно завершить авиационный удар и уничтожить оккупантов", - говорится в сообщении.
Напомним
В Донецкой области сечеславские десантники из ПЗРК "Игла" сбили бронированный российский штурмовик Су-25.