Авиация оккупантов 9 раз атаковала позиции ВСУ в Бериславском и Баштанском районах
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. За день, 30 июля, авиация врага 9 раз атаковала позиции ВСУ в Бериславском и Баштанском районах на Юге Украины. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг", передает УНН.
Цитата
"9 раз вражеская авиация атаковала наши позиции вертолетами в Бериславском и Баштанском районах, на стыках областей. Потерь не допущено", - говорится в сообщении.
Детали
Также отмечается, что днем враг двумя десятками залпов обстрелял тяжелой стволовой артиллерией Большую Костромку. Разрушенный и сгоревший частный дом. Человеческих утрат нет.
Вечером снова обстрелян Николаев. Реактивными системами залпового огня поражены открытые поверхности окрестности города и береговая линия реки в одном из микрорайонов областного центра. Без потерь.
Напомним
Российские захватчики резко увеличили корабельную группировку, очевидно пытаясь похвастаться своим присутствием в день своего же флота.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Авиация ВСУ уничтожила два вражеских состава боеприпасов и ротные опорные пункты оккупантов