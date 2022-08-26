ВСУ уничтожили четыре беспилотника рф
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. За минувшие сутки Воздушные силы ВСУ уничтожили четыре вражеских беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Facebook, информирует УНН.
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"За сутки 25 августа зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил уничтожены четыре БПЛА оперативно-тактического уровня", - говорится в сообщении.
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Снайпер ВСУ ликвидировал командира 331 парашютно-десантного полка воздушно-десантных войск вооруженных сил россии ивана поздеева.
Украинские воины продолжают избивать российского агрессора на южных рубежах. Оперативное командование "Юг" в новом отчете сообщило, что ВСУ ликвидировали более сотни оккупантов на юге.