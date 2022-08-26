ЗСУ знищили чотири безпілотники рф

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"За добу 25 серпня зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено чотири БПЛА оперативно-тактичного рівня", - ідеться в повідомленні.

Доповнення

Снайпер ЗСУ ліквідував командира 331 парашутно-десантного полку повітряно-десантних військ збройних сил рф івана поздєєва.

Українські воїни продовжують бити російського агресора на південних рубежах. Оперативне командування "Південь" у новому звіті повідомило, ЗСУ ліквідували понад сотню окупантів на півдні.