ВСУ уничтожили 10 вражеских кораблей, которые маневрировали между островами в Херсонской области - Гуменюк

Цитата

"Наша контрбатарейная борьба достаточно мощная. За прошедшие сутки уничтожено аж десять вражеских лодок. Это попытки маневрировать между островами. Опять-таки, лодки все фактически гражданские, переоборудованные под диверсионно-разведывательные группы. По курсу русского военного корабля пошли 40 оккупантов, одна крупнокалиберная пушка и пять единиц автобронетанковой техники", - сообщила Гуменюк.

Детали

Спикер уточнила, что оккупанты оборудовали гражданские плавсредства для того, чтобы маневрировать между островами, пытаться ротировать там свой личный состав, подвезти боеприпасы или просто разведывать направление действий Сил обороны.

"В течение дня они несколько раз пытались осуществить такие маневры. Каждый раз наша работа была очень меткой... Это упрямая настойчивость, с которой они продолжали посылать те диверсионно-разведывательные группы, которые уже не вернулись, и на их смену шли следующие. То есть, не веря в нашу меткость, они в ней убедились. В итоге, результат 10:0 в нашу пользу", - подытожила она.

Напомним

Генштаб ВСУ сообщил, что потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 257 010 человек, 4340 танков и сотен единиц военной техники.