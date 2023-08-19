Ще плюс 500: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 257 010 осіб, 4340 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.08.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 257 010 (+500) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 4340 (+8) од,
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- бойових броньованих машин ‒ 8424 (+14) од,
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- артилерійських систем – 5212 (+19) од,
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- РСЗВ – 714 (+0) од,
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- засоби ППО ‒ 486 (+0) од,
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- літаків – 315 (+0) од,
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- гелікоптерів – 316 (+0) од,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4282 (+6),
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- крилаті ракети ‒ 1406 (+0),
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- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 7665 (+7) од,
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- спеціальна техніка ‒ 785 (+2).
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