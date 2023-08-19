Еще плюс 500: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 257 010 человек, 4340 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.08.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 257 010 (+500) человек ликвидировано,
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- танков - 4340 (+8) ед,
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- боевых бронированных машин - 8424 (+14) ед,
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- артиллерийских систем – 5212 (+19) ед,
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- РСЗО – 714 (+0) ед,
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- средства ПВО - 486 (+0) ед,
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- самолетов – 315 (+0) ед,
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- вертолетов – 316 (+0) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4282 (+6),
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- крылатые ракеты - 1406 (+0),
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- корабли /катера - 18 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 7665 (+7) ед,
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- специальная техника - 785 (+2).
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