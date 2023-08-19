Авіація сил оборони України за добу завдала 11 ударів по ворогу - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 1 удар по ворожому зенітно-ракетному комплексу. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведення, передає УНН.
Деталі
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили:
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- 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника,
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- 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях,
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- 2 пункти управління,
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- 2 станції радіоелектронної боротьби противника.
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Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
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Нагадаємо, позаминулої доби авіація Сил оборони України завдала 9 ударів по окупантах.