Бійці тероборони знищили ворожий зенітно-артилерійський комплекс С-60
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Бійці 100 окремої бригади територіальної оборони вистежили і знищили зенітно-артилерійський комплекс російської армії С-60. Відео вони опублікували на сторінці у Facebook, передає УНН.
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Як зазначили військові, волинські аеророзвідники вистежили техніку, передали координати 45-й окремій артилерійській бригаді і скоригували вогонь.
На кадрах видно, що ворожий комплекс був розміщений на вантажівці «Урал».
Удар по зенітно-артилерійському комплексу здійснили зі 155-мм причіпної саморухомої гаубиці FH70. Російську техніку було знищено.
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