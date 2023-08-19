Бійці тероборони знищили ворожий зенітно-артилерійський комплекс С-60

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Як зазначили військові, волинські аеророзвідники вистежили техніку, передали координати 45-й окремій артилерійській бригаді і скоригували вогонь.

На кадрах видно, що ворожий комплекс був розміщений на вантажівці «Урал».

Удар по зенітно-артилерійському комплексу здійснили зі 155-мм причіпної саморухомої гаубиці FH70. Російську техніку було знищено.

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