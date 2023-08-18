Під Бахмутом спецпризначенці ЦСО «А» розгромили ворожі гармати і ЗРК
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. На Бахмутському напрямку українські військові розгромили п’ять одиниць ворожої техніки за шість годин бою. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський та опублікував відео у своєму телеграм-каналі, передає УНН.
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Сирський розповів, що вдале спільне полювання на ворога влаштували тактична група Центру спеціальних операцій «А» та аеророзвідники 30-ї окремої механізованої бригади — «Команда Вялого».
За шість годин FPV-дрони спецпризначенців, які коригували «очі» 30-ї бригади, вразили 5 одиниць ворожої техніки – дві гармати Д-20, одну гармату Д-30, зенітно-ракетний комплекс «Стріла» та вантажівку КамАЗ.
Нагадаємо, речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов повідомив у п'яницю, 18 серпня, що Сили оборони України атакують південніше міста Бахмут.
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