Под Бахмутом спецназовцы ЦСО "А" разгромили вражеские пушки и ЗРК

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Сырский рассказал, что удачную совместную охоту на врага устроили тактическая группа Центра специальных операций «А» и аэроразведчики 30-й отдельной механизированной бригады — «Команда Вялого».

За шесть часов FPV-дроны спецназа, которые корректировали «глаза» 30-й бригады, поразили 5 единиц вражеской техники – две пушки Д-20, одну пушку Д-30, зенитно-ракетный комплекс «Стрела» и грузовик КамАЗ.

Напомним, спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев сообщил в пятницу, 18 августа, что Силы обороны Украины атакуют южнее города Бахмут.

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