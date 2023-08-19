Бойцы теробороны уничтожили вражеский зенитно-артиллерийский комплекс С-60
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Бойцы 100 отдельной бригады территориальной обороны выследили и уничтожили зенитно-артиллерийский комплекс российской армии С-60. Видео они опубликовали на странице в Facebook, передает УНН.
Детали
Как отметили военные, волынские аэроразведчики выследили технику, передали координаты 45-й отдельной артиллерийской бригаде и скорректировали огонь.
На кадрах видно, что вражеский комплекс был размещен на грузовике «Урал».
Удар по зенитно-артиллерийскому комплексу нанесли из 155-мм прицепной самоходной гаубицы FH70. Российская техника была уничтожена.
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