Бойцы теробороны уничтожили вражеский зенитно-артиллерийский комплекс С-60

Детали

Как отметили военные, волынские аэроразведчики выследили технику, передали координаты 45-й отдельной артиллерийской бригаде и скорректировали огонь.

На кадрах видно, что вражеский комплекс был размещен на грузовике «Урал».

Удар по зенитно-артиллерийскому комплексу нанесли из 155-мм прицепной самоходной гаубицы FH70. Российская техника была уничтожена.

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