Авиация сил обороны Украины за сутки нанесла 11 ударов по врагу - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 1 удар по вражескому зенитно-ракетному комплексу. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке, передает УНН.
Детали
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение минувших суток поразили:
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- 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника,
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- 4 артиллерийских средства на огневых позициях,
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- 2 пункта управления,
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- 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.
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В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.
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Напомним, за позапрошлые сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 9 ударов по оккупантам.