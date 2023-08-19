ЗСУ знищили 10 ворожих кораблів, які маневрували між островами в Херсонській області - Гуменюк

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"Наша контрбатарейна боротьба досить потужна. За минулу добу знищено аж десять ворожих човнів. Це намагання маневрувати між островами. Знов-таки, човни всі фактично цивільні, переобладнані під диверсійно-розвідувальні групи. За курсом руського воєнного корабля пішли 40 окупантів, одна великокаліберна гармата і п'ять одиниць автобронетанкової техніки", - повідомила Гуменюк.

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Речниця уточнила, що окупанти обладнали цивільні плавзасоби для того, щоб маневрувати між островами, намагатися ротувати там свій особовий склад, підвезти боєприпаси або просто розвідувати напрямок дій Сил оборони.

"Протягом дня вони кілька разів намагалися здійснити такі маневри. Кожного разу наша робота була дуже влучною... Це вперта наполегливість, з якою вони продовжували надсилати ті диверсійно-розвідувальні групи, які вже не повернулися, і на їх зміну йшли наступні. Тобто, не вірячи в нашу влучність, вони в ній переконалися. Зрештою, результат 10:0 на нашу користь", - підсумувала вона.

Нагадаємо

Генштаб ЗСУ повідомив, що втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 257 010 осіб, 4340 танків та сотень одиниць військової техніки.