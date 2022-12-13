ВСУ отразили атаки российской армии в районе 16 населенных пунктов Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Военнослужащие Украины отразили атаки российской армии в районе 16 населенных пунктов на востоке Украины.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на утренний отчет Генштаба ВСУ.
Детали
Начались 293 сутки русского широкомасштабного вторжения.
Российские оккупанты продолжают вести полномасштабную вооруженную агрессию против нашего государства, не прекращают наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры и помещениям мирного населения на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Новоегоровка, Макеевка, Червонопоповка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Соледарь, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Курдюмив, Майорск, Авдеевка и Марьинка в Донецкой области.
Противник продолжает сосредоточивать усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях. В других направлениях враг пытается сдерживать действия подразделений Сил обороны Украины, осуществляет обстрелы позиций наших войск и гражданских объектов вдоль всей линии столкновения, проводит инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций.
Напомним
Российская оккупационная армия за прошедшие сутки 38 раз обстреляла пограничные территории Сумской области в течение 12 декабря.