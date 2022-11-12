"ВСУ рекомендуют": в Минздраве напомнили о пользе арбузов

Детали

Так, Минздрав напомнил о пользе арбузов, сопроводив картинкой "ВСУ рекомендуют".

В министерстве отмечают, что арбуз - низкокалорийный, полезный, антиоксидантный, уменьшает риски некоторых болезней и т.д.

"PS. В немедицинских кругах ходят слухи, что арбузы с деоккупированных территорий вдвое полезнее", - отмечают в Минздраве.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 11 ноября вечером, что Украина возвращает Херсон.

Украинские медиа и органы власти 11 ноября начали менять аватарки в соцсетях – на них появлялись арбузы.

Так, Херсонская область – поставщик арбузов в Украине, в регионе даже есть памятник арбузу.