"ВСУ рекомендуют": в Минздраве напомнили о пользе арбузов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Министерство здравоохранения присоединилось к волне "арбузных" сообщений на фоне возвращения Украиной Херсона в регионе, славящемся своими баштанами, пишет УНН.
Детали
Так, Минздрав напомнил о пользе арбузов, сопроводив картинкой "ВСУ рекомендуют".
В министерстве отмечают, что арбуз - низкокалорийный, полезный, антиоксидантный, уменьшает риски некоторых болезней и т.д.
"PS. В немедицинских кругах ходят слухи, что арбузы с деоккупированных территорий вдвое полезнее", - отмечают в Минздраве.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 11 ноября вечером, что Украина возвращает Херсон.
Украинские медиа и органы власти 11 ноября начали менять аватарки в соцсетях – на них появлялись арбузы.
Так, Херсонская область – поставщик арбузов в Украине, в регионе даже есть памятник арбузу.