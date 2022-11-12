"ЗСУ рекомендують": у МОЗ нагадали про користь кавунів

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Так, МОЗ нагадав про користь кавунів, супроводивши картинкою "ЗСУ рекомендують".

У міністерстві зазначають, що кавун - низькокалорійний, корисний, антиоксидантний, зменшує ризики деяких хвороб та ін.

"P.S. У немедичних колах ходять чутки, що кавуни з деокупованих територій удвічі корисніші", - зазначають у МОЗ.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив 11 листопада ввечері, що Україна повертає Херсон.

Українські медіа та органи влади 11 листопада почали змінювати аватарки в соцмережах – на них з'являлися кавуни.

Так, Херсонська область – постачальник кавунів в Україні, у регіоні навіть є пам'ятник кавуну.