"ЗСУ рекомендують": у МОЗ нагадали про користь кавунів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Міністерство охорони здоров'я долучилося до хвилі "кавунових" повідомлень на тлі повернення Україною Херсона у регіоні, що славиться своїми баштанами, пише УНН.
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Так, МОЗ нагадав про користь кавунів, супроводивши картинкою "ЗСУ рекомендують".
У міністерстві зазначають, що кавун - низькокалорійний, корисний, антиоксидантний, зменшує ризики деяких хвороб та ін.
"P.S. У немедичних колах ходять чутки, що кавуни з деокупованих територій удвічі корисніші", - зазначають у МОЗ.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив 11 листопада ввечері, що Україна повертає Херсон.
Українські медіа та органи влади 11 листопада почали змінювати аватарки в соцмережах – на них з'являлися кавуни.
Так, Херсонська область – постачальник кавунів в Україні, у регіоні навіть є пам'ятник кавуну.