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ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении на 250 метров

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 июня. УНН.  Вооруженные Силы Украины имели успех в наступательных действиях на Бахмутском и Торецком направлениях. На Бахмутском направлении ВСУ смогли продвинуться на 250 метров, а на Торецком - на 200. Об этом сообщает Military Media Center со ссылкой на спикера Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрея Ковалева, передает УНН.

ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении на 250 метров

Детали

За прошедшие сутки украинские войска продолжали штурмовые действия на Бахмутском направлении, где был достигнут успех в районе Берховского водохранилища с продвижением на 250 метров.

На Торецком направлении также было осуществлено продвижение украинских войск на 200 метров.

Представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев добавил, что сейчас украинские войска, которые находятся в зоне обороны, не потеряли ни одной позиции. Однако российские оккупанты непрерывно осуществляют активные артиллерийские обстрелы из всего спектра вооружения и проводят авиационные удары.

Напомним

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала об освобождении двух населенных пунктов в Донецкой области – Благодатное и Макаровка.

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