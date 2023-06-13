ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении на 250 метров

Детали

За прошедшие сутки украинские войска продолжали штурмовые действия на Бахмутском направлении, где был достигнут успех в районе Берховского водохранилища с продвижением на 250 метров.

На Торецком направлении также было осуществлено продвижение украинских войск на 200 метров.

Представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев добавил, что сейчас украинские войска, которые находятся в зоне обороны, не потеряли ни одной позиции. Однако российские оккупанты непрерывно осуществляют активные артиллерийские обстрелы из всего спектра вооружения и проводят авиационные удары.

Напомним

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала об освобождении двух населенных пунктов в Донецкой области – Благодатное и Макаровка.

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