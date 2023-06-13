ЗСУ просунулись на Бахмутському напрямку на 250 метрів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Збройні Сили України мали успіх у наступальних діях на Бахмутському та Торецькому напрямках. На Бахмутському напрямку ЗСУ змогли просунутись на 250 метрів, а на Торецькому - на 200. Про це повідомляє Military Media Center з посиланням на речника Генерального штабу Збройних Сил України Андрія Ковальова, передає УНН.
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Протягом минулої доби українські війська продовжували штурмові дії на Бахмутському напрямку, де було досягнуто успіху в районі Берхівського водосховища з просуванням на 250 метрів.
На Торецькому напрямку також було здійснено просування українських військ на 200 метрів.
Речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов додав, що наразі українські війська, які перебувають у зоні оборони, не втратили жодної позиції. Однак російські окупанти неперервно здійснюють активні артилерійські обстріли з усього спектру озброєння та проводять авіаційні удари.
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