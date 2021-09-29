Утром в столице наблюдаются пробки: на каких улицах
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. В столице по состоянию на 8:10 в среду, 29 сентября, заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, сообщает УНН.
Детали
Пробки образовались на проспектах Степана Бандеры, Победы, Валерия Лобановского, Леся Курбаса, Любомира Гузара, улицах Жилянской, Александра Довженко.
Кроме того, затруднено движение по улицам Павла Скоропадского, Юрия Ильенко, Михаила Грушевского, Павловской, Вадима Гетьмана и на Набережном шоссе.
На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина и проспектах Бажана, Соборности.
Движение на мостах Северном и Патона затруднено в направлении правого берега. На мосту Метро и Южном мосту наблюдается незначительное затруднение движения транспорта в направлении правого берега. На Дарницком мосту можно было проехать свободно.
Дополнение
В Киевской области сегодня без осадков. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15°, в столице ночью около 5° тепла, днем 12-14°.