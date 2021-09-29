Прохолодно та майже без дощів: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Сьогодні по Україні очікується погода майже без опадів, температура дещо нижча, ніж напередодні - не вище 19 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 29 вересня без опадів, лише на Закарпатті та в Карпатах вночі невеликий дощ. Вночі та вранці на півночі країни та в Карпатському регіоні місцями туман.
Вітер переважно північно-східний, помірний.
Температура вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°; у південній частині та на Закарпатті вночі 6-11°, вдень 14-19°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°, у столиці вночі близько 5° тепла, вдень 12-14°.
Додамо
Сьогодні, 29 вересня, у світі відзначають Всесвітній день серця та День отоларинголога, а віряни вшановують пам'ять мучениці Людмили.