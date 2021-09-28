29 вересня відзначають Всесвітній день серця

Всесвітній день серця

Цей день відзначають за ініціативою Всесвітньої федерації серця та підтримкою Всесвітньої організації охорони здоров’я з 2000 року.

Серцево-судинні захворювання є основною причиною смертності в світі. З 17 млн смертей від неінфекційних захворювань у віці до 70 років 82% припадають на країни з низьким та середнім рівнем доходу, 37% із них становлять серцево-судинні захворювання.

Багатьох цих захворювань можна уникнути завдяки змінам у поведінці чи звичках.

Основні фактори ризику розвитку серцево-судинних захворювань це:

• підвищений артеріальний тиск;

• підвищений рівень холестерину, цукру в крові;

• надмірна вага;

• гіподинамія;

• тютюнопаління;

• вживання алкоголю;

• стреси.

Інші фактори, що впливають на ризик розвитку серцево-судинних захворювань:

• вік — серцево-судинні захворювання найчастіше зустрічаються у людей старше 50 років, ризик їх розвитку збільшується з віком;

• стать — у чоловіків більше шансів захворіти в ранньому віці, ніж у жінок;

• надмірне вживання алкоголю.

Серцево-судинні захворювання можна попередити за допомогою профілактики — здорового способу життя та своєчасного звернення до лікаря.

День отоларинголога

Сьогодні всі отоларингологи України відзначають своє професійне свято.

Можливість вільно дихати, гарно чути і легко говорити робить наше життя повноцінним. І в цьому нам допомагають отоларингологи.

Релігійні свята

У церкві 29 вересня вшановують пам’ять мучениці Людмили. Вона була княгинею Чеською. Її вбила невістка за дотримання традицій християнської віри.

У вівторок, 29 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Віктор, Йосип, Людмила, Михаїл, Гавриїл, Рафаїл.