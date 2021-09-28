29 вересня відзначають Всесвітній день серця
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Сьогодні, 29 вересня, у світі відзначають Всесвітній день серця та День отоларинголога, а віряни вшановують пам'ять мучениці Людмили, пише УНН.
Всесвітній день серця
Цей день відзначають за ініціативою Всесвітньої федерації серця та підтримкою Всесвітньої організації охорони здоров’я з 2000 року.
Серцево-судинні захворювання є основною причиною смертності в світі. З 17 млн смертей від неінфекційних захворювань у віці до 70 років 82% припадають на країни з низьким та середнім рівнем доходу, 37% із них становлять серцево-судинні захворювання.
Багатьох цих захворювань можна уникнути завдяки змінам у поведінці чи звичках.
Основні фактори ризику розвитку серцево-судинних захворювань це:
• підвищений артеріальний тиск;
• підвищений рівень холестерину, цукру в крові;
• надмірна вага;
• гіподинамія;
• тютюнопаління;
• вживання алкоголю;
• стреси.
Інші фактори, що впливають на ризик розвитку серцево-судинних захворювань:
• вік — серцево-судинні захворювання найчастіше зустрічаються у людей старше 50 років, ризик їх розвитку збільшується з віком;
• стать — у чоловіків більше шансів захворіти в ранньому віці, ніж у жінок;
• надмірне вживання алкоголю.
Серцево-судинні захворювання можна попередити за допомогою профілактики — здорового способу життя та своєчасного звернення до лікаря.
День отоларинголога
Сьогодні всі отоларингологи України відзначають своє професійне свято.
Можливість вільно дихати, гарно чути і легко говорити робить наше життя повноцінним. І в цьому нам допомагають отоларингологи.
Релігійні свята
У церкві 29 вересня вшановують пам’ять мучениці Людмили. Вона була княгинею Чеською. Її вбила невістка за дотримання традицій християнської віри.
У вівторок, 29 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Віктор, Йосип, Людмила, Михаїл, Гавриїл, Рафаїл.