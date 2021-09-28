29 сентября отмечается Всемирный день сердца
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Сегодня, 29 сентября, в мире отмечают Всемирный день сердца и День отоларинголога, а верующие чтят память мученицы Людмилы, пишет УНН.
Всемирный день сердца
Этот день отмечают по инициативе Всемирной федерации сердца и поддержкой Всемирной организации здравоохранения с 2000 года.
Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности в мире. С 17 млн смертей от неинфекционных заболеваний в возрасте до 70 лет 82% приходятся на страны с низким и средним уровнем дохода, 37% из них составляют сердечно-сосудистые заболевания.
Многих этих заболеваний можно избежать благодаря изменениям в поведении или привычках.
Основные факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний это:
• повышенное артериальное давление;
• повышенный уровень холестерина, сахара в крови
• избыточный вес;
• гиподинамия;
• курение;
• употребление алкоголя;
• стрессы.
Другие факторы, влияющие на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний:
• возраст — сердечно-сосудистые заболевания чаще всего встречаются у людей старше 50 лет, риск их развития увеличивается с возрастом;
• пол — у мужчин больше шансов заболеть в раннем возрасте, чем у женщин;
• чрезмерное употребление алкоголя.
Сердечно-сосудистые заболевания можно предупредить с помощью профилактики — здоровый образ жизни и своевременного обращения к врачу.
День отоларинголога
Сегодня все отоларингологи Украины отмечают свой профессиональный праздник.
Возможность свободно дышать, хорошо слышать и легко говорить делает нашу жизнь полноценной. И в этом нам помогают отоларингологи.
Религиозные праздники
В церкви 29 сентября чтят память мученицы Людмилы. Она была княгиней Чешской. Ее убила невестка за соблюдение традиций христианской веры.
Во вторник, 29 сентября, именины отмечают владельцы таких имен: Виктор, Иосиф, Людмила, Михаил, Гавриил, Рафаил.