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29 сентября отмечается Всемирный день сердца

29 сентября отмечается Всемирный день сердца

Киев  •  УНН

 • 26438 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Сегодня, 29 сентября, в мире отмечают Всемирный день сердца и День отоларинголога, а верующие чтят память мученицы Людмилы, пишет УНН.

Всемирный день сердца

Этот день отмечают по инициативе Всемирной федерации сердца и поддержкой Всемирной организации здравоохранения с 2000 года.

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности в мире. С 17 млн смертей от неинфекционных заболеваний в возрасте до 70 лет 82% приходятся на страны с низким и средним уровнем дохода, 37% из них составляют сердечно-сосудистые заболевания.

Многих этих заболеваний можно избежать благодаря изменениям в поведении или привычках.

Основные факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний это:
• повышенное артериальное давление;
• повышенный уровень холестерина, сахара в крови
• избыточный вес;
• гиподинамия;
• курение;
• употребление алкоголя;
• стрессы.

Другие факторы, влияющие на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний:

• возраст — сердечно-сосудистые заболевания чаще всего встречаются у людей старше 50 лет, риск их развития увеличивается с возрастом;
• пол — у мужчин больше шансов заболеть в раннем возрасте, чем у женщин;
• чрезмерное употребление алкоголя.

Сердечно-сосудистые заболевания можно предупредить с помощью профилактики — здоровый образ жизни и своевременного обращения к врачу.

День отоларинголога

Сегодня все отоларингологи Украины отмечают свой профессиональный праздник.

Возможность свободно дышать, хорошо слышать и легко говорить делает нашу жизнь полноценной. И в этом нам помогают отоларингологи.

Религиозные праздники

В церкви 29 сентября чтят память мученицы Людмилы. Она была княгиней Чешской. Ее убила невестка за соблюдение традиций христианской веры.

Во вторник, 29 сентября, именины отмечают владельцы таких имен: Виктор, Иосиф, Людмила, Михаил, Гавриил, Рафаил.

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