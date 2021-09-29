Прохладно и почти без дождей: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Сегодня по Украине ожидается погода почти без осадков, температура несколько ниже, чем накануне - не выше 19 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 29 сентября без осадков, лишь на Закарпатье и в Карпатах ночью небольшой дождь. Ночью и утром на севере страны и в Карпатском регионе местами туман.
Ветер преимущественно северо-восточный, умеренный.
Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15°; в южной части и на Закарпатье ночью 6-11°, днем 14-19°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня без осадков. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15°, в столице ночью около 5° тепла, днем 12-14°.
Добавим
Сегодня, 29 сентября, в мире отмечают Всемирный день сердца и День отоларинголога, а верующие чтят память мученицы Людмилы.