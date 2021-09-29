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Зранку в столиці спостерігаються затори: на яких вулицях

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. У столиці станом на 8:10 у середу, 29 вересня, помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, повідомляє УНН.

Деталі

Затори утворилися на проспектах Степана Бандери, Перемоги, Валерія Лобановського, Леся Курбаса, Любомира Гузара, вулицях Жилянській, Олександра Довженка.

Окрім того, ускладнено рух вулицями Павла Скоропадського, Юрія Іллєнка, Михайла Грушевського, Павлівською, Вадима Гетьмана та на Набережному шосе.

На лівому березі рух ускладнено на Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна та проспектах Миколи Бажана, Соборності.

Рух на мостах Північному та Патона ускладнено в напрямку правого берега. На мосту Метро та Південному мосту спостерігається незначне ускладнення руху транспорту в напрямку правого берега. На Дарницькому мосту можна було проїхати вільно.

Доповнення

На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°, у столиці вночі близько 5° тепла, вдень 12-14°.

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