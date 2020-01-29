Утром мосты Киева сковали пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. По состоянию на 8:30 на дорогах Киева заметно значительное усложнение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Стоит в пробках Большая Окружная, пробки образовались на проспекте Леся Курбаса, на улицах Вячеслава Черновола, Васильковской, Сечевых Стрельцов.
Кроме того, затруднено движение Воздухофлотским проспектом, проспектом Валерия Лобановского, бульваром Академика Вернадского, улицами Саксаганского, Народного Ополчения, Набережно-Крещатицкой, Набережно-Рыбальской.
На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен на проспектах Соборности и Николая Бажана, Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина.
Движение на мостах - Дарницком, Южном, Северном, Патона и Метро - затруднено в направлении правого берега.
Напомним, 29-31 января в Украине ожидаются осложнения погодных условий.