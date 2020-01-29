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В Україні очікуються хуртовини і дощ до кінця тижня

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. 29-31 січня в Україні очікуються ускладнення погодних умов. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

В Україні очікуються хуртовини і дощ до кінця тижня

В Карпатах помірний, вночі 29 січня та вдень 31 січня значний сніг, хуртовини (на Закарпатті значний дощ з мокрим снігом), на дорогах ожеледиця; у західних, північних, Полтавській та Харківській областях мокрий сніг; місцями налипання мокрого снігу, хуртовини, на дорогах ожеледиця; 29-30 січня в Україні пориви вітру 15-20 м/с. (I рівень небезпечності, жовтий). В Карпатах місцями припинення руху транспорту (II рівень небезпечності, помаранчевий).

29 січня в Україні хмарно, дощ з переходом на Правобережжі в мокрий сніг, вночі на Закарпатті значні опади, лише у більшості північних та центральних областей вночі без істотних опадів. У західній частині місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Вітер південний з переходом на західний, 7-12 м/с, в Україні, крім східних областей, пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби від 1° морозу до 4° тепла (вдень на півдні країни 5-10° тепла).

У Карпатах помірний, вночі значний сніг, хуртовина; температура вночі та вдень 4-9° морозу.

У Києві та області буде хмарно. Вночі без істотних опадів, вдень дощ з переходом в мокрий сніг.
Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-18 м/с. Температура протягом доби 1-3° тепла.

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30-31 січня хмарно, крім півдня, мокрий сніг, у центральних та східних областях з дощем; у Карпатах помірний, вдень 31 січня значний сніг. На дорогах, крім південної частини, подекуди ожеледиця.

Вітер західний та південно-західний, 7-12 м/с, 30 січня місцями пориви 15-20 м/с, у західних та північних областях хуртовини.

Температура вночі і вдень від 2° морозу до 3° тепла, у Карпатах - 4-9° морозу, у південній частині вдень 3-8° тепла.

У Києві та області буде хмарно. 30 січня помірний, 31 січня невеликий мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний та південно-західний, 7-12 м/с, вдень 30 січня місцями пориви 15-18 м/с, хуртовина. Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла.

1- 2 лютого в Україні очікуються дощі (вночі 1 лютого з мокрим снігом), лише вдень 1 лютого у північних, центральних та південних, вночі 2 лютого у південних та східних областях без опадів.

Температура 1 лютого вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-6° тепла, у західних та південних областях до 8°; 2 лютого вночі 0-6° тепла, вдень 4-10°, у південній частині до 12°.

У Києві та області очікується дощ, вночі 1 лютого з мокрим снігом (вдень 1 лютого без опадів). Температура 1 лютого вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла, 2 лютого вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°.

Нагадаємо, синоптики попередили про туман у Києві та області впродовж ночі та вранці.

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