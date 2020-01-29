В Украине ожидаются метели и дождь до конца недели

В Карпатах умеренный, ночью 29 января и в днем 31 января значений снег, метели (в Закарпатье значений дождь с мокрым снегом), на дорогах гололедица, в западных, северных, Полтавской и Харьковской областях мокрый снег; местами налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица, 29-30 января в Украине порывы ветра 15-20 м/с. (I уровень опасности, желтый). В Карпатах местами прекращения движения транспорта (II уровень опасности, оранжевый).

29 января в Украине облачно, дождь с переходом на Правобережье в мокрый снег, ночью на Закарпатье значительные осадки, лишь в большинстве северных и центральных областей ночью без существенных осадков. В западной части местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме восточных областей, порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток от 1° мороза до 4° тепла (днем на юге страны 5-10° тепла).

В Карпатах умеренный, ночью значений снег, метель; температура ночью и днем 4-9° мороза.

В Киеве и области будет облачно. Ночью без существенных осадков, днем дождь с переходом в мокрый снег.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-18 м/с. Температура в течение суток 1-3° тепла.

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30-31 января облачно, кроме юга, мокрый снег, в центральных и восточных областях с дождем; в Карпатах умеренный, днем 31 января значений снег. На дорогах, кроме южной части, местами гололедица.

Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, 30 января местами порывы 15-20 м/с, в западных и северных областях метели.

Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла, в Карпатах - 4-9° мороза, в южной части днем 3-8° тепла.

В Киеве и области будет облачно. 30 января умеренный, 31 января небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, днем 30 января местами порывы 15-18 м/с, метель. Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла.

1- 2 февраля в Украине ожидаются дожди (ночью 1 февраля с мокрым снегом), лишь днем 1 февраля во северных, центральных и южных, ночью 2 февраля во южных и восточных областях без осадков.

Температуре 1 февраля ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-6° тепла, в западных и южных областях до 8°; 2 февраля ночью 0-6° тепла, днем 4-10°, в южной части до 12°.

В Киеве и области ожидается дождь, ночью 1 февраля с мокрым снегом (днем 1 февраля без осадков). Температуре 1 февраля ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла, 2 февраля ночью 0-5° тепла, днем 4-9°.

Напомним, синоптики предупредили о тумане в Киеве и области в течение ночи и утром.