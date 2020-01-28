Синоптики попередили про туман у Києві та області впродовж ночі та вранці
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. У Києві та області вночі та вранці 29 січня очікується туман, видимість 200-500м (І рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.
"Вночі та вранці 29 січня туман, видимість 200-500м (І рівень небезпечності, жовтий)", йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, автомобільні дороги державного значення сьогодні на більшості території України місцями були мокрі, у низці областей спостерігається туман.