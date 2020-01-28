Синоптики предупредили о тумане в Киеве и области в течение ночи и утром
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. В Киеве и области ночью и утром 29 января ожидается туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
"Ночью и утром 29 января туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", говорится в сообщении.
Напомним, автомобильные дороги государственного значения на большинстве территории Украины местами сегодня были мокрые, в ряде областей наблюдается туман.