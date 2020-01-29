Зранку мости Києва скували затори
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Станом на 8:30 на дорогах Києва помітне значне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Стоїть у заторах Велика Окружна, затори утворилися на проспекті Леся Курбаса, на вулицях В’ячеслава Чорновола, Васильківській, Січових Стрільців.
Окрім того, ускладнено рух Повітрофлотським проспектом, проспектом Валерія Лобановського, бульваром Академіка Вернадського, вулицями Саксаганського, Народного Ополчення, Набережно-Хрещатицькою, Набережно-Рибальською.
На лівому березі Києва високий рівень заторів помітний на проспектах Соборності та Миколи Бажана, Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна.
Рух на мостах - Дарницькому, Південному, Північному, Патона та Метро - ускладнено в напрямку правого берега.
Нагадаємо, 29-31 січня в Україні очікуються ускладнення погодних умов.