"Заря" потерпела разгромное фиаско на старте Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Луганская "Заря" провела матч в гостях с английским "Лестером" в игре первого тура квартета G, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
“Заря” неплохо выглядела в первой половине тайма, не боялась контролировать мяч, пыталась выходить из обороны через пас. Гости создали первый голевой момент, но Кабаев не реализовал выход один на один. Хозяева же в нужные моменты раздували темп и в целом показали гораздо более эффективное завершение атак. По большому счету, оба гола “Лестера” стали результатом индивидуального предпочтения Ихеаначо и Барнса. Авторами мячей стали Мэддисон и Барнс.
Точку в противостоянии поставил гол Ихеаначо на 67 минуте. Кроме того, нигерийский нападающий отдал за матч два результативных паса — 3:0.
Стоит отметить, что в другой встрече квартета португальская “Брага” обыграла дома греческий “АЕК” (3:0), за который полный поединок провел Евгений Шахов и 61 минуту Дмитрий Чигринский.
Добавим, во втором туре “Заря” примет “Брагу”.