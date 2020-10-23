“Зоря” зазнала розгромного фіаско на старті Ліги Європи

“Зоря” непогано виглядала в першій половині тайму, не боялася контролювати м’яч, намагалася виходити з оборони через пас. Гості створили перший гольовий момент, але Кабаєв не реалізував вихід один на один. Господарі ж в потрібні моменти роздували темп і в цілому показали набагато більш ефективне завершення атак. За великим рахунком, обидва голи “Лестера” стали результатом індивідуального переваги Іхеаначо і Барнса. Авторами м’ячів стали Меддісон та Барнс.

Крапку у протистоянні поставив гол Іхеаначо на 67 хвилині. Крім того нігерійський нападник віддав за матч два результативні паси — 3:0.

Варто відзначити, що в іншій зустрічі квартету португальська “Брага” обіграла вдома грецький “АЕК” (3:0), за який повний поєдинок провів Євген Шахов та 61 хвилину Дмитро Чигринський.

Додамо, у другому турі “Зоря” прийматиме “Брагу”.