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“Зоря” зазнала розгромного фіаско на старті Ліги Європи

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Луганська “Зоря” провела матч в гостях із англійським “Лестером” у грі першого туру квартету G, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.

“Зоря” непогано виглядала в першій половині тайму, не боялася контролювати м’яч, намагалася виходити з оборони через пас. Гості створили перший гольовий момент, але Кабаєв не реалізував вихід один на один. Господарі ж в потрібні моменти роздували темп і в цілому показали набагато більш ефективне завершення атак. За великим рахунком, обидва голи “Лестера” стали результатом індивідуального переваги Іхеаначо і Барнса. Авторами м’ячів стали Меддісон та Барнс.

Крапку у протистоянні поставив гол Іхеаначо на 67 хвилині. Крім того нігерійський нападник віддав за матч два результативні паси — 3:0.

Варто відзначити, що в іншій зустрічі квартету португальська “Брага” обіграла вдома грецький “АЕК” (3:0), за який повний поєдинок провів Євген Шахов та 61 хвилину Дмитро Чигринський.

Додамо, у другому турі “Зоря” прийматиме “Брагу”.

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