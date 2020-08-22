"Заря" потерпела поражение на старте чемпионата Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Первый тур нового сезона Украинской Премьер-лиги в луганской "Зари" начался с выездной игры с черниговской "Десной", сообщает УНН со ссылкой на сайты команд.
Под занавес тайма гол в ворота хозяев из Чернигова забил Денис Фаворов. Однако после перерыва мячи влетали только в сетку ворот гостей.
На 57 минуте с пенальти забил Александр Фаворов, через пять минут отличился эстонец Йоонас Тамм, а точку во встрече поставил Филипп Будковский - 3:1.
Заметим, во втором туре "Десна" в гостях сразится с "Динамо", а "Заря" примет "Мариуполь".
Как сообщалось ранее в УНН, жребий определил пары стартового этапа Кубка Украины по футболу.