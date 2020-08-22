"Зоря" зазнала поразки на старті чемпіонату України
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Перший тур нового сезону Української Прем'єр-ліги у луганської "Зорі" розпочався з виїзної гри з чернігівською "Десною", повідомляє УНН із посиланням на сайти команд.
Під завісу тайму гол у ворота господарів з Чернігова забив Денис Фаворов. Проте після перерви м'ячі влітали тільки у сітку воріт гостей.
На 57 хвилині з пенальті забив Олександр Фаворов, через п'ять хвилин відзначився естонець Йоонас Тамм, а крапку у зустрічі поставив Пилип Будківський – 3:1.
Зауважимо, у другому турі "Десна" в гостях змагатиметься із "Динамо", а "Зоря" прийматиме "Маріуполь".
Як повідомлялося раніше в УНН, жереб визначив пари стартового етапу Кубка України з футболу.