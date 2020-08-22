Жереб визначив пари стартового етапу Кубка України з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У Києві в Будинку футболу відбулося жеребкування стартового раунду розіграшу Кубка України сезону-2020/2021. Про це інформує сайт УАФ, передає УНН.
Імена своїх суперників дізналися 13 команд Першої ліги, 23 команди Другої ліги та два аматорські колективи.
Через складну епідеміологічну ситуацію з COVID-19 використовували географічний принцип посіву.
Пари стартової стадії Кубка України:
Група А:
“Кривбас” (Кривий Ріг) — “Черкащина” (Черкаси)
“Олімпія” (Савинці) — “Гірник-Спорт” (Горішні Плавні
“Перемога” (Дніпро) — “Кремінь” (Кременчук)
Група В:
“Метал” (Харків) — “ВПК-Агро” (Магдалинівка)
“Вікторія” (Миколаївка) — “Яруд” (Маріуполь)
“Альянс” (Липова Долина) — “Металіст-1925” (Харків)
“Металург” (Запоріжжя) — “Авангард” (Краматорськ)
Група С:
“Нікополь” (Нікополь) — “Кристал” (Херсон)
“Енергія” (Нова Каховка) — “Чорноморець” (Одеса)
“Таврія-Сімферополь” (Херсон) — “Реал-Фарма” (Одеса)
“Балкани” (Зоря) — “Миколаїв” (Миколаїв)
Група D:
“Рубікон” (Київ) — “Діназ” (Вишгород)
“Нива” (Вінниця) — “Чернігів” (Чернігів)
“Чайка” (Петропавлівська Борщагівка) — “Полісся” (Житомир)
“Дніпро” (Черкаси) — “Верес” (Рівне)
Група Е:
“Карпати” (Галич) — “Нива” (Тернопіль)
“Поділля” (Хмельницький) — “Прикарпаття” (Івано-Франківськ)
“Буковина” (Чернівці) — “Ужгород” (Ужгород)
“Епіцентр” (Дунаївці) — “Карпати” (Львів).
Примітно, що базовими датами проведення вищеперерахованих матчів — 26-29 серпня.
Зазначимо, фінал турніру має відбутися в Тернополі на міському стадіоні 12 травня 2021 року.