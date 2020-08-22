Жереб визначив пари стартового етапу Кубка України з футболу

Імена своїх суперників дізналися 13 команд Першої ліги, 23 команди Другої ліги та два аматорські колективи.

Через складну епідеміологічну ситуацію з COVID-19 використовували географічний принцип посіву.

Пари стартової стадії Кубка України:

Група А:

“Кривбас” (Кривий Ріг) — “Черкащина” (Черкаси)

“Олімпія” (Савинці) — “Гірник-Спорт” (Горішні Плавні

“Перемога” (Дніпро) — “Кремінь” (Кременчук)

Група В:

“Метал” (Харків) — “ВПК-Агро” (Магдалинівка)

“Вікторія” (Миколаївка) — “Яруд” (Маріуполь)

“Альянс” (Липова Долина) — “Металіст-1925” (Харків)

“Металург” (Запоріжжя) — “Авангард” (Краматорськ)

Група С:

“Нікополь” (Нікополь) — “Кристал” (Херсон)

“Енергія” (Нова Каховка) — “Чорноморець” (Одеса)

“Таврія-Сімферополь” (Херсон) — “Реал-Фарма” (Одеса)

“Балкани” (Зоря) — “Миколаїв” (Миколаїв)

Група D:

“Рубікон” (Київ) — “Діназ” (Вишгород)

“Нива” (Вінниця) — “Чернігів” (Чернігів)

“Чайка” (Петропавлівська Борщагівка) — “Полісся” (Житомир)

“Дніпро” (Черкаси) — “Верес” (Рівне)

Група Е:

“Карпати” (Галич) — “Нива” (Тернопіль)

“Поділля” (Хмельницький) — “Прикарпаття” (Івано-Франківськ)

“Буковина” (Чернівці) — “Ужгород” (Ужгород)

“Епіцентр” (Дунаївці) — “Карпати” (Львів).

Примітно, що базовими датами проведення вищеперерахованих матчів — 26-29 серпня.

Зазначимо, фінал турніру має відбутися в Тернополі на міському стадіоні 12 травня 2021 року.