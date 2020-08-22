Жребий определил пары стартового этапа Кубка Украины по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В Киеве в Доме футбола состоялась жеребьевка стартового раунда розыгрыша Кубка Украины сезона-2020/2021. Об этом сообщает сайт УАФ, передает УНН.
Имена своих соперников узнали 13 команд Первой лиги, 23 команды Второй лиги и два любительских коллектива.
Из-за сложной эпидемиологической ситуации с COVID-19 использовали географический принцип посева.
Пары стартовой стадии Кубка Украины:
Группа А:
“Кривбасс” (Кривой Рог) — “Черкасская” (Черкассы)
“Олимпия” (Савинцы) — “Горняк-Спорт” (Верхние Плавные
“Победа” (Днепр) — “Кремень” (Кременчуг)
Группа В:
“Металл” (Харьков) — “ВПК-Агро” (Магдалиновка)
“Виктория” (Николаевка) — “Яруд” (Мариуполь)
“Альянс” (Липовая Долина) — “Металлист-1925” (Харьков)
“Металлург” (Запорожье) — “Авангард” (Краматорск)
Группа С:
“Никополь” (Никополь) — “Кристалл” (Херсон)
“Энергия” (Новая Каховка) — “Черноморец” (Одесса)
“Таврия Симферополь” (Херсон) — “Реал-Фарма” (Одесса)
“Балканы” (Заря) — “Николаев” (Николаев)
Группа D
“Рубикон” (Киев) — “Диназ” (Вышгород)
“Нива” (Винница) — “Чернигов” (Чернигов)
“Чайка” (Петропавловская Борщаговка) — “Полесье” (Житомир)
“Днепр” (Черкассы) — “Верес” (Ровно)
Группа Е:
“Карпаты” (Галич) — “Нива” (Тернополь)
“Подолье” (Хмельницкий) — “Прикарпатье” (Ивано-Франковск)
“Буковина” (Черновцы) — “Ужгород” (Ужгород)
“Эпицентр” (Дунаевцы) — “Карпаты” (Львов).
Примечательно, что базовыми датами проведения вышеперечисленных матчей — 26-29 августа.
Отметим, финал турнира должен состояться в Тернополе на городском стадионе 12 мая 2021 года.