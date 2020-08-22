Жребий определил пары стартового этапа Кубка Украины по футболу

Имена своих соперников узнали 13 команд Первой лиги, 23 команды Второй лиги и два любительских коллектива.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации с COVID-19 использовали географический принцип посева.

Пары стартовой стадии Кубка Украины:

Группа А:

“Кривбасс” (Кривой Рог) — “Черкасская” (Черкассы)

“Олимпия” (Савинцы) — “Горняк-Спорт” (Верхние Плавные

“Победа” (Днепр) — “Кремень” (Кременчуг)

Группа В:

“Металл” (Харьков) — “ВПК-Агро” (Магдалиновка)

“Виктория” (Николаевка) — “Яруд” (Мариуполь)

“Альянс” (Липовая Долина) — “Металлист-1925” (Харьков)

“Металлург” (Запорожье) — “Авангард” (Краматорск)

Группа С:

“Никополь” (Никополь) — “Кристалл” (Херсон)

“Энергия” (Новая Каховка) — “Черноморец” (Одесса)

“Таврия Симферополь” (Херсон) — “Реал-Фарма” (Одесса)

“Балканы” (Заря) — “Николаев” (Николаев)

Группа D

“Рубикон” (Киев) — “Диназ” (Вышгород)

“Нива” (Винница) — “Чернигов” (Чернигов)

“Чайка” (Петропавловская Борщаговка) — “Полесье” (Житомир)

“Днепр” (Черкассы) — “Верес” (Ровно)

Группа Е:

“Карпаты” (Галич) — “Нива” (Тернополь)

“Подолье” (Хмельницкий) — “Прикарпатье” (Ивано-Франковск)

“Буковина” (Черновцы) — “Ужгород” (Ужгород)

“Эпицентр” (Дунаевцы) — “Карпаты” (Львов).

Примечательно, что базовыми датами проведения вышеперечисленных матчей — 26-29 августа.

Отметим, финал турнира должен состояться в Тернополе на городском стадионе 12 мая 2021 года.