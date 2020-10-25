“Заря” в матче с двумя удалениями разгромила “Рух”
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Луганская “Заря” получила уверенную победу над “Рухом” в противостоянии седьмого тура УПЛ, сообщает УНН со ссылкой на сайт лиги.
Львовский “Рух” в гостях у Favbet Лиге очков еще не получил — два поражения. Отчетный матч продолжил неудачную серию львовской команды. Хотя почти весь первый тайм гости держались достойно. Очевидно, “Заря” после четвергового вояжа на матч против “Лестера” в Лиге Европы, играла немного на фоне усталости.
Интереснее на поле стало после перерыва. После двух удалений в составе гостей, судьба этого противостояния была решена. “Заря” вполне воспользовалась количественным преимуществом — забивали Гладкий, Кочергин, Иванисеня и Сайядманеш (4:0).
Примечательно, что в итоге подопечные Виктора Скрипника получают 190-ю победу в чемпионатах Украины — 9 баллов и 7 место. “Рух” остался с 2-мя пунктами.