“Зоря” у матчі з двома вилученнями розгромила “Рух”

Львівський “Рух” у гостях у Favbet Лізі очок ще не здобував — дві поразки. Звітний матч продовжив невдалу серію львівської команди. Хоча майже весь перший тайм гості трималися гідно. Очевидно, “Зоря” після четвергового вояжу на матч проти “Лестера” в Лізі Європи, грала трохи на тлі втоми.

Цікавіше на полі стало після перерви. Після двох вилучень у складі гостей, долю цього протистояння було вирішено. “Зоря” сповна скористалася чисельною перевагою — забивали Гладкий, Кочергін, Іванисеня і Сайядманеш (4:0).

Примітно, що у підсумку підопічні Віктора Скрипника здобувають 190-ту перемогу в чемпіонатах України — 9 балів і 7 місце. “Рух” залишився з 2-ма пунктами.