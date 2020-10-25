“Зоря” у матчі з двома вилученнями розгромила “Рух”
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Луганська “Зоря” одержала впевнену звитягу над “Рухом” у протистоянні сьомого туру УПЛ, повідомляє УНН з посиланням на сайт ліги.
Львівський “Рух” у гостях у Favbet Лізі очок ще не здобував — дві поразки. Звітний матч продовжив невдалу серію львівської команди. Хоча майже весь перший тайм гості трималися гідно. Очевидно, “Зоря” після четвергового вояжу на матч проти “Лестера” в Лізі Європи, грала трохи на тлі втоми.
Цікавіше на полі стало після перерви. Після двох вилучень у складі гостей, долю цього протистояння було вирішено. “Зоря” сповна скористалася чисельною перевагою — забивали Гладкий, Кочергін, Іванисеня і Сайядманеш (4:0).
Примітно, що у підсумку підопічні Віктора Скрипника здобувають 190-ту перемогу в чемпіонатах України — 9 балів і 7 місце. “Рух” залишився з 2-ма пунктами.